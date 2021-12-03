***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.12.2021 15:03
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2021-24.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik metninin onaylandığı hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih E-29833736-105.01.01.01-13835 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.
SPK onaylı esas sözleşme metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980881
BIST
15:251.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 30,73
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:2513,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0710
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:2515,5575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0487
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:25782,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,18
|Açılış
|: 782,27
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:25
|MAKTK
|3,74
|44.425.415
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.759.421
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|182.981.194
|% -9,92
|
|THYAO
|18,71
|2.635.549.988
|% 2,52
|
|GARAN
|11,75
|1.197.636.815
|% 0,86
|
|KRDMD
|9,40
|1.153.842.300
|% 0,53
|
|KOZAL
|135,00
|969.028.113
|% 4,73
|
|SISE
|13,35
|948.686.864
|% 0,23
|
|TSKB
|1,60
|451.861.888
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|225.249.061
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,45
|602.783.899
|% 1,47
|
|ODAS
|1,59
|225.814.237
|% 3,25
|
|THYAO
|18,71
|2.635.549.988
|% 2,52
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7306
|13,7343
|% 0,52
|
|Euro
|15,5277
|15,5575
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,1387
|18,2297
|% -0,12
|
|Frank
|14,8608
|14,9504
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6445
|3,6628
|% 0,14
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,21
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,55
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.143
|5.278
|95,13
|
|Yarım
|2.486
|2.553
|46,02
|
|Çeyrek
|1.247
|1.276
|23,01
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,00
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|1,89
|
Seans Raporu
15:25
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-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 1 artarak (% 1.69 ) 1, 691
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, PKENT, UFUK, YONGA, ORMA, KUYAS, EGEPO, PCILT, POLTK, AKFGY
-
15:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, RALYH, ISKPL, SODSN, PRKAB
-
15:37
GOLTS, TSKB, TAVHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:37
ISKPL, ATLAS, ATAGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında