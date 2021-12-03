***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2021-24.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik metninin onaylandığı hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih E-29833736-105.01.01.01-13835 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.SPK onaylı esas sözleşme metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980881BIST