***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Finansal Rapor









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.386.363 16.852.805Satışların Maliyeti13 -25.439.667 -12.452.559TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.946.696 4.400.246BRÜT KAR (ZARAR)4.946.696 4.400.246Genel Yönetim Giderleri13 -4.020.290 -2.984.173Pazarlama Giderleri13 -476.701 -115.919Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.425.925 1.300.856Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.795.289 -1.393.641ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-919.659 1.207.369Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.692 454.733Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-904.967 1.662.102Finansman Gelirleri7.025.943 1.359.458Finansman Giderleri-721.582 -409.103SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.399.394 2.612.457Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.378.779 367.415Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -1.302.793 -957.613Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -75.986 1.325.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.020.615 2.979.872DÖNEM KARI (ZARARI)15 4.020.615 2.979.872Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.020.615 2.979.872Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 0,06300000 0,07100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.984.338 -463.587Dönem Karı (Zararı)15 4.020.615 2.979.872Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.213.475 1.359.532Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 1.204.629 696.179Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler74.529 184.938Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler74.529 184.938Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler923.620 1.838.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler703.620 1.502.213Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 220.000 336.454Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.104.702 -630.363Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.514.702 -1.016.900Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler410.000 386.537Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.378.779 -367.415Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.692 -453.206Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler324.362 90.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.197.779 -1.410.417Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.839.248 -23.137Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.940.716 -1.452.696İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 162.874 -423.376İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.103.590 -1.029.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler434 -2.140.060İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)434 -2.140.060Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-992.346 -1.512.184Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.303.595 1.779.776İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.071.800 387.004İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 4.231.795 1.392.772Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -93.925 1.068.139Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.553 9.574İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.408 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-33.961 9.574Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.621.613 1.005.656İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.228.633 -145.485Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-431.309 -61.542Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10 -797.324 -83.943Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.390.639 2.928.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -593.699 -99.779Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -3.292.795YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.635.987 -3.564.772Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.725 453.206Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.725 453.206Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.647.712 -4.017.978Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -5.622.712 -4.017.978Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.794.652 662.774Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-648.034 -328.078Ödenen Faiz-14.545 1.011.590Alınan Faiz5.457.231 -20.738YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.825.673 -3.365.585NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.825.673 -3.365.585DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 135.370.440 36.304.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 128.544.767 32.939.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 128.592.079 135.685.136Finansal Yatırımlar8.022.913 1.173.505Ticari Alacaklar33.038.789 27.172.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-16 13.900.019 14.062.893İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.138.770 13.109.709Diğer Alacaklar210.756 189.778İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar210.756 189.778Stoklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler2.453.586 1.461.240Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.535.158 1.245.604Diğer Dönen Varlıklar10 141.755 0ARA TOPLAM173.995.036 166.927.865TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR173.995.036 166.927.865DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar592.985 614.397İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar592.985 614.397Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 3.226.200 3.212.700Maddi Duran Varlıklar7 19.791.344 15.068.622Kullanım Hakkı Varlıkları4.950.254 4.074.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar328.570 339.429Ertelenmiş Vergi Varlığı14 3.797.325 3.655.328TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.686.678 26.965.010TOPLAM VARLIKLAR206.681.714 193.892.875KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.024.292 815.223Ticari Borçlar10.869.580 5.565.985İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-16 1.347.375 275.575İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.522.205 5.290.410Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.226.252 3.320.177Diğer Borçlar32.787 61.340İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.660 252İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar27.127 61.088Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.891.081 1.280.468Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 1.302.793 0Kısa Vadeli Karşılıklar7.483.547 7.501.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 7.483.547 7.501.100Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.239.421 2.036.745ARA TOPLAM28.069.753 20.581.038TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.069.753 20.581.038UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 6.218.868 5.515.816Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar11.480.790 10.043.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 9.768.166 8.550.777Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8 1.712.624 1.492.624Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.710.658 15.559.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.780.411 36.140.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar160.901.303 157.752.620Ödenmiş Sermaye11 64.000.000 64.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 4.531.788 4.531.788Paylara İlişkin Primler (İskontolar)89.000.000 89.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.931.184 -4.059.252Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.931.184 -4.059.252Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -4.931.184 -4.059.252Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 710.548 710.548Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.569.536 -6.939.720Net Dönem Karı veya Zararı15 4.020.615 10.509.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR160.901.303 157.752.620TOPLAM KAYNAKLAR206.681.714 193.892.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 4.531.788 9.800.000 -2.619.981 39.452 -18.625.019 12.356.395 47.482.635 47.482.635Transferler12.356.395 -12.356.395Dönem Karı (Zararı)15 2.979.872 2.979.872 2.979.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.491.297 1.491.297 1.491.297Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)671.096 -671.096Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 4.531.788 9.800.000 -1.128.684 710.548 -6.939.720 2.979.872 51.953.804 51.953.804Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 4.531.788 89.000.000 -4.059.252 710.548 -6.939.720 10.509.256 157.752.620 157.752.620Transferler10.509.256 -10.509.256Dönem Karı (Zararı)15 4.020.615 4.020.615 4.020.615Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-871.932