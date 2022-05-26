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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2022 17:39
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul'a Yapılacak Teklif Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 26.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 0 0
B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (26.05.2022) yapılan toplantısında
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı 10.509.256,00 TL'dir.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 10.376.816,83 TL net dönem karı mevcuttur.
Elde olunan karın dağıtılmayarak, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
İhlas Haber Ajansı A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHA 2021 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 64.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 710.547,95
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 11.637.973 12.569.501,59
4. Vergiler ( - ) -1.128.717 -2.192.684,76
5. Net Dönem Kârı 10.509.256 10.376.816,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -5.139.871,64
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -261.847,26 -261.847,26
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0
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Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,03 22,06 0,03  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 -0,08  
B. Petrol 115 115 1,00  
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