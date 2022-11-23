***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.11.2022 22:49
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin bila tarih ve 12749 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081842
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6294
En Düşük
18,6127
18:0519,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,3735
En Düşük
19,3541
18:051.047,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.047,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.048,56
En Düşük
1.047,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6122
|18,6262
|% 0,03
|
|Euro
|19,3404
|19,3786
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,3841
|22,4964
|% -0,04
|
|Frank
|19,6829
|19,8015
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|6,93
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.023
|7.105
|44,00
|
|Yarım
|3.417
|3.473
|21,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.736
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,55
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,89
|0,27
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-3,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem