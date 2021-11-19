***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2021 10:03
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdürün aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamit Arvas'ın, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün özelliği ve faaliyetlerin etkin şekilde devam etmesi açısından önem arz etmesi sebebiyle, sahip olduğu mesleki tecrübesi göz önünde bulundurularak, aynı zamanda Genel Müdürlük görevini de yürütmesine, Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili hükmüne ileriki dönemlerde gereken uyumun sağlanmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978599
BIST
10:171.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.758
En Düşük
1.749
10:1710,8409
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -0,1951
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,8299
10:1712,3140
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -0,2506
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,3010
10:17651,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -9,01
|Açılış
|: 651,49
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
650,67
BIST En Aktif Hisseler10:17
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|40.880.830
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|655.880
|% 9,95
|
|CELHA
|8,44
|9.081.739
|% 9,90
|
|RALYH
|10,90
|20.751.341
|% 8,03
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|ULAS
|3,77
|367.184
|% -3,83
|
|ARMDA
|51,25
|54.239
|% -3,67
|
|EUKYO
|3,29
|643.600
|% -3,52
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|KRDMD
|8,09
|242.143.525
|% 3,19
|
|GARAN
|12,28
|238.873.914
|% 0,33
|
|SISE
|11,17
|233.612.360
|% 0,54
|
|ASELS
|18,99
|135.657.106
|% 5,86
|
|THYAO
|18,13
|135.220.722
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,61
|133.552.539
|% 0,28
|
|KRDMD
|8,09
|242.143.525
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,06
|88.627.156
|% 4,08
|
|EKGYO
|2,18
|46.498.174
|% 1,40
|
|SISE
|11,17
|233.612.360
|% 0,54
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8245
|10,8409
|% -1,77
|
|Euro
|12,2972
|12,3140
|% -1,99
|
|Sterlin
|14,6670
|14,7406
|% -1,29
|
|Frank
|11,7181
|11,7887
|% -1,39
|
|Riyal
|2,8960
|2,9106
|% -1,31
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-2,33
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,75
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|0,72
|