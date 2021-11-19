***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdürün aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamit Arvas'ın, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün özelliği ve faaliyetlerin etkin şekilde devam etmesi açısından önem arz etmesi sebebiyle, sahip olduğu mesleki tecrübesi göz önünde bulundurularak, aynı zamanda Genel Müdürlük görevini de yürütmesine, Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili hükmüne ileriki dönemlerde gereken uyumun sağlanmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978599BIST