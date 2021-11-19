***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2021 10:06
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10. maddesi gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" kabul edilerek, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.6.2. maddesi gereğince, hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" ‘nın yapılacak ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, Söz konusu Politikaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirketimizin internet sitesinde (www.ihlashaberajansi.com.tr) yayımlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978602
BIST
12:081.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 14,78
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
12:0811,0066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0294
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
12:0812,4611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1035
|Açılış
|: 12,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
12:08655,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -4,88
|Açılış
|: 655,60
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:06
|FRIGO
|2,86
|30.259.091
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.760.977
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.546.577
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.220.612
|% 9,95
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.518.838
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,39
|213.453.963
|% -7,22
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|GMTAS
|2,27
|3.104.269
|% -3,40
|
|KRDMD
|8,24
|1.010.342.491
|% 5,10
|
|GARAN
|12,23
|719.273.635
|% -0,08
|
|SISE
|11,19
|566.537.707
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,59
|497.562.670
|% -0,28
|
|THYAO
|17,95
|477.571.536
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,59
|497.562.670
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,24
|1.010.342.491
|% 5,10
|
|TSKB
|1,57
|117.454.782
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,19
|151.838.754
|% 1,86
|
|DOHOL
|3,04
|188.037.334
|% 3,40
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9891
|11,0078
|% -0,26
|
|Euro
|12,4435
|12,4631
|% -0,81
|
|Sterlin
|14,7497
|14,8236
|% -0,73
|
|Frank
|11,8063
|11,8774
|% -0,64
|
|Riyal
|2,9246
|2,9393
|% -0,34
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,48
|
|Altın Gr.
|654
|655
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|4.311
|4.377
|-75,00
|
|Tam
|4.301
|4.411
|-74,21
|
|Yarım
|2.079
|2.134
|-35,90
|
|Çeyrek
|1.043
|1.067
|-17,94
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|0,64
|
Seans Raporu
12:06
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12:17XU100
Endeks 1, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 9, 339.00 milyon TL de
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12:17OZKGY
Yüzde 4.92 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 023, 626 adet işlem
-
12:17OZKGY
Yüzde 4.92 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 023, 626 adet işlem
-
12:16GOZDE
Yüzde 6.58 oranında artışla 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 378, 716 adet işlem
-
12:15OZKGY
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 975, 126 adet işlem