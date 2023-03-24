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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2023 10:30
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 210.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 192.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 4.200.000 8.400.000,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 Hamiline
B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 59.800.000 119.600.000,000 200,00000 B Grubu B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 64.000.000 128.000.000,000 200,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 89.000.000
Diğer Kar Yedekleri (TL) 39.000.000


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun bugün (24.03.2023) yapılan toplantısında
1-Şirketimizin, 210.000.000 TL (iki yüz on milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.000.000 TL (altmış dört milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 128.000.000 TL (yüz yirmi sekiz milyon Türk Lirası) %200 oranında artırılarak, 192.000.000 TL (yüz doksan iki milyon Türk Lirası) ‘ye çıkarılmasına,
2-Artırılan 128.000.000 TL (yüz yirmi sekiz milyon Türk Lirası) sermayenin 89.000.000 TL'si (seksen dokuz milyon Türk Lirası) Hisse Senedi İhraç Primleri (Emisyon Primleri) hesabından, 39.000.000 TL'si (otuz dokuz milyon Türk Lirası) ise Yedekler hesabından karşılanarak sermayeye eklenmesine,
3- Bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
4- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere, (A) Grubu (İmtiyazlı- Hamiline) pay sahipleri için (A) Grubu (İmtiyazlı- Hamiline), (B) Grubu (Hamiline) pay sahipleri için (B) Grubu (Hamiline) pay çıkartılmasına,
5- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127612


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