***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 22.000.000 TL (% 52,3810 oranında) bedelli artırılarak 64.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010733BIST