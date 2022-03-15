***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.03.2022 19:41
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 22.000.000 TL (% 52,3810 oranında) bedelli artırılarak 64.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010733
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,7227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0572
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5916,1488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0395
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:59911,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -15,96
|Açılış
|: 911,96
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OZRDN
|7,04
|6.998.933
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.770.431
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,29
|805.040
|% 10,00
|
|POLTK
|599,80
|9.180.617
|% 9,99
|
|PENTA
|334,80
|49.270.964
|% 9,99
|
|EDATA
|18,90
|11.077.735
|% -10,00
|
|ORCAY
|25,66
|100.458.021
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|411.693.976
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|12.155.266
|% -9,85
|
|KAPLM
|55,00
|1.299.441
|% -9,09
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% -2,37
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 1,86
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,08
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 1,87
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 1,30
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7009
|14,7036
|% -0,52
|
|Euro
|16,0404
|16,1432
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,1020
|19,1978
|% -0,37
|
|Frank
|15,5339
|15,6274
|% -1,01
|
|Riyal
|3,9050
|3,9246
|% -0,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-27,40
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-17,27
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,07
|
Seans Raporu
17:59
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866