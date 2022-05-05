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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

05.05.2022 18:31
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
2022/22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
SORUMLULUK BEYANI
05.05.2022 TARİH:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
05.05.2022 KARAR TARİHİ :
2022/22 KARAR SAYISI :
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") çerçevesinde hazırlanan 31 Mart 2022 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tabloların ve faaliyet raporunun a) Tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Saygılarımızla Hamit Arvas
Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür
Ukaşe Gümüşer Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Tansu Denetim Komitesi Başkanı
Mehmet İlker Genç Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026795


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Gümüş Gr. 10,73 10,75 -0,02  
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