***IHAAS* *SARKY* *BOSSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***IHAAS******SARKY******BOSSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BOSSA, IHAAS, SARKY26.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaBOSSA BOSSA 82,58426 Kaydi PayIHLAS HABER AJANSI IHAAS 154,6875 Kaydi PaySARKUYSAN SARKY 25,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161902BIST