***IHAAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2021 12:03
***IHAAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhlas Haber Ajansı A.Ş. halka arz sonuçları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973160
BIST
12:141.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.523
En Düşük
1.517
12:149,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1251
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
12:1411,1343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1072
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
12:14556,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 8,13
|Açılış
|: 556,09
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:14
|ATATP
|43,56
|33.096.847
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.134.950
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|31.181.995
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.498.199
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|6.254.104
|% 9,93
|
|KTSKR
|31,50
|77.844.399
|% -5,35
|
|GOODY
|8,09
|46.412.390
|% -5,27
|
|TIRE
|8,74
|21.371.599
|% -5,00
|
|FRIGO
|21,78
|6.679.119
|% -4,89
|
|TURSG
|4,91
|71.008.444
|% -3,91
|
|GARAN
|9,77
|1.561.911.485
|% 2,20
|
|SISE
|8,66
|361.816.500
|% -1,37
|
|TSPOR
|5,64
|330.531.610
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,85
|301.466.874
|% 1,21
|
|EREGL
|19,81
|295.345.080
|% 0,20
|
|GARAN
|9,77
|1.561.911.485
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,69
|268.508.772
|% 1,13
|
|TSPOR
|5,64
|330.531.610
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,85
|301.466.874
|% 1,21
|
|ZOREN
|1,68
|85.698.437
|% 1,20
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6000
|9,6052
|% 1,32
|
|Euro
|11,1221
|11,1343
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1730
|13,2391
|% 1,40
|
|Frank
|10,4179
|10,4807
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5541
|2,5669
|% 1,31
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,92
|
|Altın Gr.
|556
|556
|8,28
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|44,00
|
|Tam
|3.632
|3.723
|42,23
|
|Yarım
|1.755
|1.801
|20,43
|
|Çeyrek
|880
|900
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,09
|
|B. Petrol
|83,32
|83,32
|-0,55
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, KOZAA
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 06 artarak (% 0.00 ) 1, 334
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, GOZDE, AKFGY, PEGYO, ATATP, PENTA, HEDEF, KARYE, SELVA, ZRGYO
-
12:26
PENTA, ZRGYO, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
GOODY, KTSKR, TURSG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında