***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUğur Kurt Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 21.02.2014 0212 875 35 62 info@iea.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 204562Mehmet Ercan Akgün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 0212 875 35 62 info@iea.com.tr - -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDetes Enerji Üretim A.Ş. Enerji 6500000 6490000 TRY 99,85 Bağlı Ortaklıkİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 665538887 25.733.270,25 TRY 3,87 Bağlı Menkul Kıymetİhlas Gazetecilik A.Ş. Basın Yayın 120000000 4.237.552,50 TRY 3,53 Bağlı Menkul Kıymetİhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Madencilik 7700000 48500 TRY 0,63 Bağlı Menkul KıymetŞifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. Yemek Üretimi 860000 860000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. Lojistik 1200000 1200000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817890BIST