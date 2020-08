***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEDAT KURUCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 17.12.2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilÖMER ŞABAN KAMBER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 16.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür/Genel Müdür Vekili/Genel Müdür Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET KÜSMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.03.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilHİDAYET ALEV VOLKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHÜSNÜ KURTİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671143 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıZİYA BURCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yazar 29.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671143 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıHÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.03.2020 İcrada Görevli Değil YOKTUR. GRUP ŞİRKETLERİMİZDE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832802 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSedat Kurucan Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiÖmer Şaban Kamber Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiMEHMET KÜSMEZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza-Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDetes Enerji Üretim A.Ş. Enerji 6500000 6490000 TRY 99,85 Bağlı Ortaklıkİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 665538887 25.733.270,25 TRY 3,87 Bağlı Menkul Kıymetİhlas Gazetecilik A.Ş. Basın Yayın 180000000 6.356.328,75 TRY 3,53 Bağlı Menkul Kıymetİhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Madencilik 7700000 48500 TRY 0,63 Bağlı Menkul KıymetŞifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. Yemek Üretimi 860000 860000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. Lojistik 1200000 1200000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865411BIST