***IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2020 17:33
***IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHEVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832406
BIST
17:4591.687
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 2.624,16
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
17:456,3937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0220
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3898
17:457,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0484
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
17:45336,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,29
|Açılış
|: 336,06
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,20
|39.482.384
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.394.550
|% 10,00
|
|CLEBI
|58,85
|15.185.669
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,82
|6.963.483
|% 10,00
|
|AFYON
|4,62
|35.844.268
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.833.982
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,17
|1.319.616.327
|% 4,56
|
|ASELS
|24,16
|1.134.427.836
|% 3,07
|
|GARAN
|7,95
|942.256.004
|% 6,00
|
|AKBNK
|5,75
|490.115.152
|% 3,23
|
|YKBNK
|1,94
|381.078.004
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|381.078.004
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.334.075
|% 9,09
|
|THYAO
|9,17
|1.319.616.327
|% 4,56
|
|ODAS
|1,33
|158.836.345
|% 6,40
|
|GARAN
|7,95
|942.256.004
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6806
|7,7191
|% 0,99
|
|Frank
|6,5792
|6,6188
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6993
|1,7078
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.633
|14,31
|
|Altın Gr.
|337
|337
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|27,44
|27,44
|0,05
|
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