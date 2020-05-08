GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHGZT* *ADNAC* *ADANA* *KLGYO* *HLGYO* *QNBFL* *IZMDC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

08.05.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER



***IHGZT******ADNAC******ADANA******KLGYO******HLGYO******QNBFL******IZMDC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ADANA, ADNAC, HLGYO, IHGZT, IZMDC, KLGYO, QNBFL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ADANA 1 ADANA ÇIMENTO SANAYII A.S. A GRUBU E ÖMER SÖZÜTEK 557,330
ADNAC 2 ADANA ÇIMENTO SANAYII A.S. C GRUBU E ÖMER SÖZÜTEK 10,660
HLGYO 3 HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E EREN ÇARIKÇI BAS 0,216
IHGZT 4 IHLAS GAZETECILIK A.S. E CIHAN SÜTSURUP 1.131.096,000
IHGZT 5 IHLAS GAZETECILIK A.S. E EREN ÇARIKÇI BAS 150.000,000
IHGZT 6 IHLAS GAZETECILIK A.S. E MELIS SÜTSURUP 700,000
IHGZT 7 IHLAS GAZETECILIK A.S. E SIMGE SÜTSURUP 627,000
IHGZT 8 IHLAS GAZETECILIK A.S. E SIMGE SÜTSURUP 450.000,000
IZMDC 9 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E MEHMET BAS 595.577,000
KLGYO 10 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E KILER HOLDING A.S. 15.000.000,000
QNBFL 11 QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. E MEHMET BAS 7.500,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843700


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:4798.143
Değişim :  -0,26% |  -255,57
Açılış :  98.903  
Önceki Kapanış :  98.399  
En Yüksek
99.514 En Düşük
97.935
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 143,00 1.094.348 % 10,00  
SODSN 29,04 122.607 % 10,00  
YONGA 19,03 108.909 % 10,00  
KUTPO 15,97 6.025.737 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.560.214 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7928 8,8369 % 0,23  
Frank 7,3053 7,3494 % 0,29  
Riyal 1,8921 1,9015 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 1,98  
Altın Gr. 393 393 0,27  
Cumhuriyet 2.513 2.569 0,20  
Tam 2.586 2.636 0,20  
Yarım 1.262 1.289 0,10  
Çeyrek 629 644 0,00  
Gümüş.Ons 15,49 15,54 0,17  
Gümüş Gr. 3,54 3,54 0,02  
B. Petrol 29,95 29,95 0,49  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru