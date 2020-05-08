***IHGZT* *ADNAC* *ADANA* *KLGYO* *HLGYO* *QNBFL* *IZMDC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
08.05.2020 16:59
***IHGZT******ADNAC******ADANA******KLGYO******HLGYO******QNBFL******IZMDC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ADANA, ADNAC, HLGYO, IHGZT, IZMDC, KLGYO, QNBFL
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ADANA 1 ADANA ÇIMENTO SANAYII A.S. A GRUBU E ÖMER SÖZÜTEK 557,330
ADNAC 2 ADANA ÇIMENTO SANAYII A.S. C GRUBU E ÖMER SÖZÜTEK 10,660
HLGYO 3 HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E EREN ÇARIKÇI BAS 0,216
IHGZT 4 IHLAS GAZETECILIK A.S. E CIHAN SÜTSURUP 1.131.096,000
IHGZT 5 IHLAS GAZETECILIK A.S. E EREN ÇARIKÇI BAS 150.000,000
IHGZT 6 IHLAS GAZETECILIK A.S. E MELIS SÜTSURUP 700,000
IHGZT 7 IHLAS GAZETECILIK A.S. E SIMGE SÜTSURUP 627,000
IHGZT 8 IHLAS GAZETECILIK A.S. E SIMGE SÜTSURUP 450.000,000
IZMDC 9 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E MEHMET BAS 595.577,000
KLGYO 10 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E KILER HOLDING A.S. 15.000.000,000
QNBFL 11 QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. E MEHMET BAS 7.500,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843700
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