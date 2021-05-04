***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.05.2021 09:13
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E % 344,44444 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,232 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934299
BIST
10:281.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.417
10:288,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3177
En Düşük
8,2393
10:289,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0392
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0115
En Düşük
9,9291
10:28477,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,77
|Açılış
|: 477,40
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,71
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:26
|DITAS
|15,29
|1.153.845
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|11.674.337
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|2.025.864
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,28
|434.035
|% -36,95
|
|VAKFN
|21,30
|4.065.446
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,21
|6.158.379
|% -7,58
|
|VERTU
|28,44
|20.631.845
|% -5,83
|
|COSMO
|10,50
|74.225
|% -4,20
|
|THYAO
|12,75
|395.101.590
|% -1,32
|
|EREGL
|19,22
|207.942.500
|% 1,37
|
|GARAN
|7,37
|177.336.446
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,10
|160.861.904
|% 0,26
|
|PETKM
|6,86
|132.064.725
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,12
|102.532.101
|% 0,00
|
|THYAO
|12,75
|395.101.590
|% -1,32
|
|PEKGY
|1,38
|36.168.691
|% 4,55
|
|GARAN
|7,37
|177.336.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|36.505.780
|% -0,54
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3081
|8,3134
|% 0,80
|
|Euro
|9,9839
|9,9902
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4808
|11,5384
|% 0,36
|
|Frank
|9,0521
|9,1066
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% 0,74
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,05
|
|Altın Gr.
|477
|478
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|67,64
|67,64
|0,08
|