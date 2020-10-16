***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.10.2020 18:11
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT.E) payı piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Murat GÜNAY
37824217
Aliosman GÜNAY
21943077
Ayşe GÜNAY
33100601
Levent POLAT
13952773
Tuğrul DADALOĞLU
13918304
Nilgün DADALOĞLU
21411873
Bedri ERGÜLSER
12838420
Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/04/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882220
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05483,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,43
|Açılış
|: 483,88
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9163
|7,9235
|% -0,11
|
|Euro
|9,2828
|9,2907
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2135
|10,2647
|% -0,04
|
|Frank
|8,6164
|8,6683
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1044
|2,1150
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-7,17
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,04
|43,04
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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