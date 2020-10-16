***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT.E) payı piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıMurat GÜNAY37824217Aliosman GÜNAY21943077Ayşe GÜNAY33100601Levent POLAT13952773Tuğrul DADALOĞLU13918304Nilgün DADALOĞLU21411873Bedri ERGÜLSER12838420Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/04/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882220BIST