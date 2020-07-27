***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
27.07.2020 14:16
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhlas Gazetecilik'in bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirimi 27.07.2020 tarihinde saat 13:31:02'de KAP'ta (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862021) yayımlanmıştır.
Borsa İstanbul A.Ş.nin 24.11.2015 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" Duyurusunun 3.maddesi uyarınca mevcut paylar, 27.07.2020 (bugün) bedelsiz pay alma hakları üzerinde, şirketin bildireceği tarihten itibaren ise bedelsiz pay alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862044
BIST
15:341.195
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.192
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|: 426,56
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|Önceki Kapanış
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428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|13.940.839
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|14.973.895
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.898.211
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.965.220
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.649.870
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|ITTFH
|4,04
|306.392.751
|% -8,80
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,54
|921.739.021
|% 1,31
|
|IHLGM
|1,87
|717.079.943
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,32
|711.520.047
|% -0,43
|
|SISE
|6,37
|533.239.323
|% -1,39
|
|SASA
|14,09
|518.265.858
|% 2,85
|
|IHLGM
|1,87
|717.079.943
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,32
|711.520.047
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|215.781.020
|% 9,89
|
|SISE
|6,37
|533.239.323
|% -1,39
|
|TSKB
|1,25
|102.061.472
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7786
|8,8226
|% 0,49
|
|Frank
|7,4036
|7,4482
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|32,04
|
|Altın Gr.
|427
|427
|7,89
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.814
|90,20
|
|Tam
|2.874
|2.894
|99,00
|
|Yarım
|1.395
|1.412
|45,30
|
|Çeyrek
|700
|707
|22,60
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|1,43
|
|Gümüş Gr.
|5,34
|5,35
|0,32
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,34
|