***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİhlas Gazetecilik'in bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirimi 27.07.2020 tarihinde saat 13:31:02'de KAP'ta (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862021) yayımlanmıştır.Borsa İstanbul A.Ş.nin 24.11.2015 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" Duyurusunun 3.maddesi uyarınca mevcut paylar, 27.07.2020 (bugün) bedelsiz pay alma hakları üzerinde, şirketin bildireceği tarihten itibaren ise bedelsiz pay alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862044BIST