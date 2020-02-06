***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 14:23
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817340
BIST
14:36123.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.092,18
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:365,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:366,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:36301,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,83
|Açılış
|: 301,32
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,12
|13.008.271
|% 12,81
|
|ARSAN
|5,12
|14.082.191
|% 12,53
|
|CEOEM
|8,40
|40.693.234
|% 10,82
|
|LINK
|27,16
|11.534.269
|% 10,41
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.602.044
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,21
|35.461
|% -7,47
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,84
|1.208.986.538
|% 1,57
|
|ODAS
|2,27
|599.660.905
|% 2,25
|
|SASA
|9,64
|491.728.000
|% 1,90
|
|SISE
|5,62
|475.506.052
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,14
|376.084.346
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|599.660.905
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,76
|234.923.629
|% 4,14
|
|CEMAS
|1,24
|162.758.451
|% 1,64
|
|YKBNK
|3,14
|376.084.346
|% 4,67
|
|IEYHO
|0,71
|87.208.035
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7320
|7,7708
|% -0,18
|
|Frank
|6,1188
|6,1556
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|8,09
|
|Altın Gr.
|301
|302
|2,04
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|12,88
|
|Yarım
|961
|986
|6,23
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
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|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,03
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