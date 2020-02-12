***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2020 15:16
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818594
BIST
15:17121.153
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.354,82
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
15:176,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0218
|Açılış
|: 6,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
15:176,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
15:17304,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,77
|Açılış
|: 304,24
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.354.214
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|47.774.598
|% 14,86
|
|EDIP
|2,17
|19.541.742
|% 13,61
|
|ASELS
|27,94
|3.218.484.691
|% 12,84
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,80
|333.001.566
|% -7,77
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|BUCIM
|4,63
|4.228.448
|% -4,73
|
|RYSAS
|9,89
|4.088.060
|% -4,07
|
|ASELS
|27,94
|3.218.484.691
|% 12,84
|
|THYAO
|14,81
|2.370.767.368
|% 3,57
|
|HALKB
|7,30
|590.589.442
|% 5,19
|
|ODAS
|2,23
|454.331.737
|% 3,24
|
|GARAN
|11,89
|422.403.967
|% -0,25
|
|IHLGM
|1,35
|305.595.244
|% 0,75
|
|ODAS
|2,23
|454.331.737
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,66
|277.321.389
|% 0,61
|
|THYAO
|14,81
|2.370.767.368
|% 3,57
|
|KRDMD
|2,94
|347.286.297
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8135
|7,8526
|% 0,51
|
|Frank
|6,1709
|6,2080
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6058
|1,6138
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-2,06
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|-1,17
|
|Yarım
|970
|995
|-0,57
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|1,11
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