***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 15:08
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818789
BIST
16:31120.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 519,02
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
16:316,0641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,0590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:316,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:31306,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,95
|Açılış
|: 306,61
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.912.056
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,64
|700.745.728
|% 17,47
|
|ARDYZ
|15,32
|189.589.955
|% 16,32
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|52.892.301
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,20
|1.562.695
|% -8,42
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,10
|2.012.433.134
|% 1,89
|
|ASELS
|28,44
|1.269.062.784
|% 1,57
|
|TSPOR
|4,64
|700.745.728
|% 17,47
|
|TUPRS
|112,50
|582.443.345
|% -2,17
|
|SASA
|10,53
|522.708.056
|% 10,26
|
|ISGYO
|2,03
|332.329.355
|% 6,28
|
|TSPOR
|4,64
|700.745.728
|% 17,47
|
|GSRAY
|2,40
|322.274.503
|% 3,45
|
|THYAO
|15,10
|2.012.433.134
|% 1,89
|
|ISFIN
|4,33
|503.804.734
|% 3,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8762
|7,9157
|% 0,83
|
|Frank
|6,1666
|6,2037
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6108
|1,6189
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,16
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|15,00
|
|Tam
|2.020
|2.071
|13,08
|
|Yarım
|976
|1.002
|6,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,17
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|-0,09
|