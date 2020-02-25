***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 10:46
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821397
BIST
16:49114.791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 2,15
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:496,1381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:496,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:49326,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,13
|Açılış
|: 326,30
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.170.132
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|36.005.764
|% 14,80
|
|ALGYO
|16,78
|170.256.863
|% 14,00
|
|BURCE
|7,01
|2.713.453
|% 13,98
|
|GSRAY
|4,09
|137.252.569
|% 13,61
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,32
|4.680.528
|% -6,77
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,80
|8.943.427
|% -6,17
|
|THYAO
|13,67
|2.953.031.564
|% -1,37
|
|ASELS
|29,24
|1.268.446.786
|% 2,17
|
|KRDMD
|2,83
|596.615.151
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|529.562.309
|% 9,14
|
|ODAS
|2,20
|410.976.797
|% 0,92
|
|KARSN
|2,03
|529.562.309
|% 9,14
|
|THYAO
|13,67
|2.953.031.564
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,83
|596.615.151
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|410.976.797
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,29
|202.061.892
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9525
|7,9924
|% 0,92
|
|Frank
|6,2602
|6,2979
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6334
|1,6416
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.154
|2.208
|-45,13
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|-21,84
|
|Çeyrek
|522
|534
|-10,91
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,39
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|-0,03
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|B. Petrol
|55,76
|55,76
|-0,01
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