***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 13:14
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825347
BIST
13:33105.508
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -4.092,63
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
13:336,1057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,1110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
13:336,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0891
|Açılış
|: 6,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
13:33329,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,87
|Açılış
|: 329,59
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,00
|44.992.664
|% 12,99
|
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|
|DEVA
|10,18
|99.714.039
|% 5,71
|
|OZBAL
|2,25
|9.063.362
|% 4,65
|
|SELEC
|6,69
|9.960.691
|% 4,53
|
|OYAYO
|6,61
|6.347.085
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,49
|10.026.049
|% -9,84
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|TGSAS
|4,94
|1.581.930
|% -8,69
|
|BURCE
|7,20
|4.473.138
|% -8,63
|
|THYAO
|10,88
|547.810.451
|% -2,33
|
|ASELS
|28,70
|331.657.973
|% -3,82
|
|GARAN
|9,61
|184.740.642
|% -4,19
|
|TUPRS
|93,15
|148.775.383
|% -1,69
|
|PETKM
|3,45
|137.309.875
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,32
|87.636.401
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,32
|134.579.313
|% -4,53
|
|THYAO
|10,88
|547.810.451
|% -2,33
|
|ODAS
|1,99
|100.949.279
|% -3,86
|
|KARSN
|1,82
|83.124.030
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9761
|8,0161
|% 0,83
|
|Frank
|6,5570
|6,5965
|% 1,53
|
|Riyal
|1,6232
|1,6314
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|2,23
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|
|Tam
|2.176
|2.230
|19,89
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|9,63
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,13
|36,13
|-9,14
|