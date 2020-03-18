***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 17:50
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830471
BIST
17:4086.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -337,68
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
17:406,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0770
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4773
En Düşük
6,3873
17:407,0543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
17:40313,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,82
|Açılış
|: 313,71
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.670.265
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|11.355.884
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.387.167
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.250.516
|% 9,94
|
|AYCES
|5,86
|581.741
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|251.870.202
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.487.267
|% -9,96
|
|THYAO
|8,08
|995.061.094
|% 1,25
|
|ASELS
|22,12
|731.353.133
|% 0,64
|
|GARAN
|8,25
|626.641.797
|% -1,67
|
|ISCTR
|5,08
|363.472.393
|% -2,12
|
|YKBNK
|2,00
|284.387.047
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,00
|284.387.047
|% -2,44
|
|THYAO
|8,08
|995.061.094
|% 1,25
|
|ODAS
|1,23
|137.778.712
|% 4,24
|
|TSPOR
|2,43
|251.870.202
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,79
|65.192.746
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6187
|7,6569
|% -0,90
|
|Frank
|6,6567
|6,6968
|% 0,41
|
|Riyal
|1,7190
|1,7276
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.509
|-20,41
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,23
|12,26
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,54
|-0,06
|
|B. Petrol
|26,85
|26,85
|-1,88
|