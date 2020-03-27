***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 11:02
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832568
BIST
11:3291.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 90,95
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
11:326,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0463
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4451
En Düşük
6,3903
11:327,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0400
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1120
En Düşük
7,0479
11:32335,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,21
|Açılış
|: 335,71
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|KAPLM
|5,06
|1.773.748
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|28.145.671
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|10.090.177
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|11.798.567
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|19.057.618
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.875.748
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|3.957.502
|% -9,77
|
|ISYAT
|2,08
|4.588.079
|% -5,02
|
|QNBFB
|37,00
|493.653
|% -4,39
|
|DOKTA
|14,88
|2.530.149
|% -4,19
|
|THYAO
|9,48
|444.411.775
|% 2,49
|
|GARAN
|8,10
|238.264.457
|% 2,02
|
|ASELS
|24,12
|204.769.579
|% -0,58
|
|IPEKE
|8,26
|115.930.418
|% 4,29
|
|KOZAA
|9,98
|107.638.783
|% 1,73
|
|IHLGM
|0,89
|65.596.577
|% 5,95
|
|IHLAS
|0,46
|33.787.083
|% 0,00
|
|ODAS
|1,34
|81.433.264
|% 0,75
|
|YKBNK
|1,94
|101.060.905
|% 0,00
|
|THYAO
|9,48
|444.411.775
|% 2,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8160
|7,8552
|% 0,44
|
|Frank
|6,6624
|6,7026
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7104
|1,7190
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.619
|-12,13
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,50
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,10
|26,10
|-0,24
|