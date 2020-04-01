***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 11:52
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833763
BIST
11:5989.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -634,47
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:596,6481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0331
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6512
En Düşük
6,6108
11:597,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0210
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:59341,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,50
|Açılış
|: 341,27
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.468
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.421.394
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.353.996
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|INFO
|7,98
|269.664
|% -6,01
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|GARAN
|8,06
|238.410.639
|% -0,86
|
|PGSUS
|36,46
|201.183.054
|% 6,61
|
|THYAO
|9,00
|181.640.783
|% -0,77
|
|ISFIN
|2,93
|164.260.255
|% 2,09
|
|ASELS
|23,20
|154.059.357
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,08
|138.104.602
|% 2,86
|
|ODAS
|1,40
|146.348.573
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,52
|53.623.680
|% 1,96
|
|CEMAS
|0,79
|45.967.262
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|164.260.255
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1930
|8,2340
|% 0,06
|
|Frank
|6,8639
|6,9053
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7608
|1,7697
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|17,68
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,93
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,94
|13,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|24,81
|24,81
|-1,54
|
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