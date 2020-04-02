***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 14:19
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834206
BIST
16:2488.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -604,83
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
16:246,6624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:247,2828
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0752
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2597
16:24345,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,13
|Açılış
|: 345,08
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
345,88
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|51.839.119
|% 9,91
|
|YAPRK
|7,43
|3.438.443
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|7.046.092
|% 9,89
|
|PINSU
|2,80
|14.623.464
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.678.528
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.955
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.910.411
|% -9,90
|
|LUKSK
|6,31
|1.700.510
|% -9,86
|
|PETKM
|3,48
|2.035.181.294
|% 4,50
|
|GARAN
|7,61
|464.451.676
|% -2,93
|
|SASA
|7,44
|426.394.731
|% -5,82
|
|GSRAY
|2,22
|379.091.806
|% -9,02
|
|ECILC
|4,44
|338.501.666
|% -0,89
|
|PETKM
|3,48
|2.035.181.294
|% 4,50
|
|GSRAY
|2,22
|379.091.806
|% -9,02
|
|IHLGM
|1,01
|123.719.869
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,84
|181.183.180
|% -1,60
|
|ADESE
|1,09
|105.381.577
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2428
|8,2842
|% -0,28
|
|Frank
|6,8544
|6,8957
|% -0,87
|
|Riyal
|1,7710
|1,7799
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.608
|16,12
|
|Altın Gr.
|345
|345
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,45
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,09
|
|B. Petrol
|26,72
|26,72
|1,98
|
Seans Raporu
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