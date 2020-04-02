***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 14:56
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834212
BIST
16:4788.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -548,66
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
16:476,6674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0350
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:477,2770
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0810
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2597
16:47344,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,90
|Açılış
|: 344,06
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
345,88
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|13,75
|43.485.568
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.503.694
|% 9,94
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|56.491.972
|% 9,91
|
|PINSU
|2,80
|14.941.808
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.706.710
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|793.104
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|32.010.121
|% -9,90
|
|SEKUR
|4,06
|4.653.508
|% -9,78
|
|PETKM
|3,48
|2.190.643.001
|% 4,50
|
|GARAN
|7,58
|509.931.914
|% -3,32
|
|SASA
|7,50
|446.715.317
|% -5,06
|
|GSRAY
|2,22
|391.084.113
|% -9,02
|
|ECILC
|4,44
|348.819.152
|% -0,89
|
|PETKM
|3,48
|2.190.643.001
|% 4,50
|
|GSRAY
|2,22
|391.084.113
|% -9,02
|
|IHLGM
|1,01
|129.228.739
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,83
|196.948.979
|% -2,14
|
|ADESE
|1,09
|113.562.213
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2214
|8,2626
|% -0,54
|
|Frank
|6,8332
|6,8744
|% -1,18
|
|Riyal
|1,7669
|1,7758
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.602
|10,31
|
|Altın Gr.
|344
|345
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,08
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|B. Petrol
|26,66
|26,66
|1,92
|
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