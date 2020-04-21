***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2020 10:10
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839473
BIST
12:1597.927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.019,24
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
12:156,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0328
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9749
En Düşük
6,9352
12:157,5598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5598
En Düşük
7,5188
12:15378,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 378,52
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
376,63
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.319.917
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|78.694.219
|% 9,98
|
|BALAT
|2,66
|221.102
|% 9,92
|
|EKIZ
|5,54
|948.420
|% 9,92
|
|ULUUN
|8,78
|56.319.900
|% 9,89
|
|YBTAS
|6.980,00
|69.800
|% -5,93
|
|QNBFL
|117,80
|13.433.764
|% -4,62
|
|PGSUS
|49,48
|30.043.673
|% -3,92
|
|MAALT
|63,10
|1.468.238
|% -3,74
|
|TURGG
|38,96
|1.166.213
|% -3,66
|
|ODAS
|1,67
|327.704.062
|% 3,73
|
|THYAO
|10,48
|265.431.826
|% -1,50
|
|ASELS
|27,02
|261.087.899
|% -1,39
|
|GARAN
|8,28
|251.224.947
|% -1,31
|
|GSRAY
|2,48
|161.541.579
|% 7,36
|
|ODAS
|1,67
|327.704.062
|% 3,73
|
|GSRAY
|2,48
|161.541.579
|% 7,36
|
|KRDMD
|2,22
|102.627.216
|% -2,20
|
|ADESE
|1,28
|56.062.107
|% 4,07
|
|IHLGM
|1,08
|47.359.423
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5908
|8,6339
|% -0,12
|
|Frank
|7,1524
|7,1955
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8510
|1,8603
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.680
|-15,97
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.490
|6,20
|
|Tam
|2.496
|2.555
|-5,10
|
|Yarım
|1.216
|1.247
|3,10
|
|Çeyrek
|610
|624
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|19,45
|19,45
|-6,12
|