***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 15:31
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840781
BIST
15:17101.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 185,87
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:176,9982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9987
En Düşük
6,9799
15:177,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0495
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:17384,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 384,75
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|26,62
|80.703.269
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|155.911.477
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.712.966
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,25
|770.664.526
|% 2,74
|
|GARAN
|8,45
|670.403.782
|% 1,08
|
|THYAO
|10,80
|511.467.572
|% -0,18
|
|ASELS
|27,40
|392.589.303
|% -0,29
|
|ODAS
|1,72
|302.220.413
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|302.220.413
|% 3,61
|
|ECILC
|5,25
|770.664.526
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,12
|177.098.636
|% 0,00
|
|AVOD
|2,50
|195.751.976
|% 9,65
|
|GARAN
|8,45
|670.403.782
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7127
|8,7564
|% 0,63
|
|Frank
|7,1603
|7,2035
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-6,44
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|-2,80
|
|Tam
|2.530
|2.584
|-2,80
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|-1,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|22,96
|22,96
|-0,11
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