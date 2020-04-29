***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2020 12:55
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841086
BIST
14:00101.076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 368,87
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
14:006,9844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
14:007,5764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
14:00382,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,26
|Açılış
|: 382,79
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|132.403.935
|% 10,00
|
|AYCES
|25,30
|969.610
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|137.209.917
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.559.124
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.447.990
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|165.376
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|5.050
|% -7,41
|
|IHGZT
|4,00
|263.015
|% -6,32
|
|KRSTL
|1,92
|48.972.836
|% -4,48
|
|DENCM
|7,69
|9.861.540
|% -4,47
|
|MGROS
|30,50
|606.030.025
|% 5,17
|
|SOKM
|11,84
|446.137.244
|% -2,15
|
|THYAO
|10,54
|299.969.364
|% -1,03
|
|MPARK
|15,67
|268.801.893
|% -3,87
|
|PETKM
|3,53
|253.960.905
|% 0,57
|
|ODAS
|1,79
|230.740.107
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,12
|127.815.051
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|111.131.957
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.403.935
|% 10,00
|
|PETKM
|3,53
|253.960.905
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6460
|8,6894
|% -0,09
|
|Frank
|7,1427
|7,1858
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-4,46
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.510
|-4,80
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-4,90
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-2,40
|
|Çeyrek
|615
|629
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,58
|23,58
|0,84
|