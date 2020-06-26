IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.288.116
|% 9,94
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|SARKY
|6,90
|29.319.915
|% 9,87
|VKFYO
|2,73
|3.852.553
|% 9,64
|TACTR
|6,09
|438.527
|% 9,14
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4680
|8,5105
|% -0,23
|Frank
|7,1997
|7,2431
|% 0,01
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-1,19
|Altın Gr.
|389
|389
|0,01
|Cumhuriyet
|2.521
|2.539
|-1,10
|Tam
|2.595
|2.605
|-1,10
|Yarım
|1.261
|1.274
|-0,60
|Çeyrek
|630
|638
|-0,30
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,22
Seans Raporu
- 15:20GLYHO Yüzde 4.46 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 017, 514 adet işlem
- 15:19 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, DOHOL, PETKM
- 15:19XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 844, 57 artarak (% 0.79 ) 107, 139
- 15:19 MIPAZ, IZTAR, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 15:19 YONGA, ETILR, SANEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında