***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2020 15:33
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861622
BIST
15:44118.878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -153,61
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:446,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:447,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:44417,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,83
|Açılış
|: 417,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.745.896
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.411.530
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.641.455
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.037.153
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.448.811
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,53
|1.471.428.709
|% 3,65
|
|ASELS
|35,22
|1.386.605.548
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,34
|800.351.007
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,35
|510.186.904
|% 2,59
|
|ALKIM
|14,84
|493.299.886
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,34
|800.351.007
|% 0,43
|
|SISE
|6,53
|1.471.428.709
|% 3,65
|
|TRKCM
|4,35
|510.186.904
|% 2,59
|
|TSKB
|1,25
|132.389.451
|% -0,79
|
|GSDHO
|2,36
|208.630.461
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7074
|8,7511
|% 0,20
|
|Frank
|7,3789
|7,4233
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|8,21
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.743
|19,00
|
|Tam
|2.802
|2.816
|21,50
|
|Yarım
|1.360
|1.377
|9,50
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
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|B. Petrol
|43,51
|43,51
|0,18
|
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