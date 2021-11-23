***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:28
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979214
BIST
15:231.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 21,20
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:2312,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 13,77%
|| 1,5709
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
15:2314,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 13,79%
|| 1,7685
|Açılış
|: 14,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
15:23742,27
En Yüksek
|Değişim
|: 12,07%
|| 79,93
|Açılış
|: 742,27
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
742,56
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:17
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.092.415
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|2.909.539
|% 9,98
|
|MIATK
|19,11
|6.813.212
|% 9,95
|
|RALYH
|13,40
|59.475.290
|% 9,93
|
|GESAN
|25,18
|74.231.363
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,35
|712.182.468
|% -9,71
|
|ADESE
|0,97
|179.097.266
|% -9,35
|
|MERCN
|10,31
|78.872.177
|% -7,28
|
|AVOD
|5,15
|41.236.091
|% -7,04
|
|BASGZ
|11,35
|712.182.468
|% -9,71
|
|ODAS
|1,58
|450.833.125
|% -3,66
|
|PGSUS
|95,55
|345.128.320
|% 1,65
|
|ULUUN
|6,66
|141.979.486
|% 5,05
|
|TRILC
|9,86
|138.975.144
|% -2,28
|
|ODAS
|1,58
|450.833.125
|% -3,66
|
|BASGZ
|11,35
|712.182.468
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,04
|25.905.541
|% -0,95
|
|ULUUN
|6,66
|141.979.486
|% 5,05
|
|IHLGM
|0,89
|16.371.403
|% -2,20
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3564
|13,5073
|% 18,42
|
|Euro
|15,0849
|15,2026
|% 18,56
|
|Sterlin
|16,9845
|17,0696
|% 11,52
|
|Frank
|13,6178
|13,6998
|% 11,83
|
|Riyal
|3,3891
|3,4061
|% 11,80
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,36
|
|Altın Gr.
|728
|728
|65,68
|
|Cumhuriyet
|4.779
|4.852
|433,00
|
|Tam
|4.778
|4.915
|468,15
|
|Yarım
|2.309
|2.377
|226,45
|
|Çeyrek
|1.158
|1.189
|113,23
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,64
|0,78
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-0,70
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:26TOASO
Yüzde 4.97 oranında artışla 72.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 834, 695 adet işlem
-
15:25GSDHO
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 968, 210 adet işlem
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 86 artarak (% 1.51 ) 1, 940
-
15:24XU100
Endeks 1, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 31, 214.00 milyon TL de
-
15:24AKSEN
Yüzde 9.29 oranında artışla 9.18 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 984, 688 adet işlem