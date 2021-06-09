***IHGZT* *DARDL* *IYM* *ISMEN* *IHLAS* *PENTA* *AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.06.2021 09:20
***IHGZT******DARDL******IYM******ISMEN******IHLAS******PENTA******AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLAS, ISMEN, IYM, AKSUE, DARDL, IHGZT, PENTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941325
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
0
En Düşük
0
18:058,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5991
18:0510,4963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0160
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4746
18:05523,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 523,76
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
523,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6092
|8,6115
|% 0,07
|
|Euro
|10,4883
|10,4963
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,1520
|12,2130
|% 0,07
|
|Frank
|9,5646
|9,6222
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2887
|2,3002
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|0,19
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
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