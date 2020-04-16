***IHGZT* *GEDIK* *LUKSK* *DOKTA* *EREGL* *IHEVA* *MAALT* *IZMDC* *ISGSY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***IHGZT******GEDIK******LUKSK******DOKTA******EREGL******IHEVA******MAALT******IZMDC******ISGSY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler DOKTA, EREGL, GEDIK, IHEVA, IHGZT, ISGSY, IZMDC, LUKSK, MAALTSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **DOKTA 1 DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. E ENVER ÇEVIK 0,004EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E SITKI ERGÜN 107,580GEDIK 3 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E ENVER ÇEVIK 37.547,000GEDIK 4 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E ENVER ÇEVIK 753.348,000IHEVA 5 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E ECVET SUBASI 6.468.900,000IHEVA 6 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E ECVET SUBASI 11.468.907,000IHEVA 7 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E FATIH UGUR 4.700,000IHEVA 8 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E IRFAN YAZICI 3.657.636,000IHEVA 9 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E IRFAN YAZICI 11.067.486,000IHEVA 10 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E IRFAN YAZICI 14.274.878,000IHGZT 11 IHLAS GAZETECILIK A.S. E ECVET SUBASI 582.742,000IHGZT 12 IHLAS GAZETECILIK A.S. E ECVET SUBASI 2.164.758,000IHGZT 13 IHLAS GAZETECILIK A.S. E ECVET SUBASI 2.747.500,000IHGZT 14 IHLAS GAZETECILIK A.S. E ENVER ÇEVIK 442.475,000IHGZT 15 IHLAS GAZETECILIK A.S. E IRFAN YAZICI 1.893.174,000ISGSY 16 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ENVER ÇEVIK 2.500.000,000IZMDC 17 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E ENVER ÇEVIK 3.031.204,000IZMDC 18 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E ENVER ÇEVIK 3.707.880,000LUKSK 19 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E MEHMET BASKAN 175,290LUKSK 20 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E MUSTAFA ALVAL 104,250MAALT 21 MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. E ENVER ÇEVIK 20.000,000MAALT 22 MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. E ENVER ÇEVIK 195.891,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838699BIST