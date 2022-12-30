***IHGZT* *IHEVA* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***IHGZT******IHEVA******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [IHEVA, IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarİhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 8.250.349,934 TL nominal değerli İhlas Gazetecilik A.Ş. payları 1,40 TL fiyattan 11.550.489,91 TL bedel ile ortaklığımızca satın alınmıştır. Bu işlem ile birlikte İhlas Gazetecilik A.Ş. sermayesindeki paylarımız %30,91'e oy haklarımız ise %56,63'e ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)29/12/2022 8.250.349,934 8.250.349,934 239.063.731 247.314.080,934 % 29,88 % 56,2 % 30,91 % 56,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091350BIST