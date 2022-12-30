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***IHGZT* *IHEVA* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

30.12.2022 09:37
***IHGZT* *IHEVA* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***IHGZT******IHEVA******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [IHEVA, IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 8.250.349,934 TL nominal değerli İhlas Gazetecilik A.Ş. payları 1,40 TL fiyattan 11.550.489,91 TL bedel ile ortaklığımızca satın alınmıştır.      Bu işlem ile birlikte İhlas Gazetecilik A.Ş. sermayesindeki paylarımız %30,91'e oy haklarımız ise %56,63'e ulaşmıştır.   İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2022 8.250.349,934 8.250.349,934 239.063.731 247.314.080,934 % 29,88 % 56,2 % 30,91 % 56,63




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091350


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 19,48 2.036.498 % 9,99  
SAMAT 19,32 8.882.736 % 9,96  
RYSAS 23,74 16.354.953 % 9,91  
VKING 32,96 225.380 % 9,87  
RYGYO 15,62 113.059.718 % 9,61  
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10:55 Alış Satış %  
Dolar 18,7173 18,7208 % 0,08  
Euro 19,9501 19,9600 % -0,14  
Sterlin 22,4709 22,5836 % -0,16  
Frank 20,1699 20,2914 % -0,11  
Riyal 4,9629 4,9878 % 0,06  
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10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 1,66  
Altın Gr. 1.094 1.095 3,10  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.376 7.434 1,00  
Yarım 3.572 3.633 0,00  
Çeyrek 1.791 1.816 0,00  
Gümüş.Ons 23,80 23,84 -0,08  
Gümüş Gr. 14,42 14,44 0,06  
B. Petrol 84,02 84,02 0,56  
Seans Raporu 10:55
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