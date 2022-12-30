***IHGZT* *IHEVA* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2022 09:37
***IHGZT******IHEVA******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA, IHGZT]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 8.250.349,934 TL nominal değerli İhlas Gazetecilik A.Ş. payları 1,40 TL fiyattan 11.550.489,91 TL bedel ile ortaklığımızca satın alınmıştır. Bu işlem ile birlikte İhlas Gazetecilik A.Ş. sermayesindeki paylarımız %30,91'e oy haklarımız ise %56,63'e ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2022 8.250.349,934 8.250.349,934 239.063.731 247.314.080,934 % 29,88 % 56,2 % 30,91 % 56,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091350
BIST
10:555.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 71,62
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.550
En Düşük
5.511
10:5518,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:5519,9600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0282
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:551.092,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.092,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TERA
|19,48
|2.036.498
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.882.736
|% 9,96
|
|RYSAS
|23,74
|16.354.953
|% 9,91
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|RYGYO
|15,62
|113.059.718
|% 9,61
|
|ULUFA
|10,42
|36.836.965
|% -9,55
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PEGYO
|5,44
|9.012.519
|% -4,06
|
|MANAS
|55,75
|19.904.393
|% -3,88
|
|TUPRS
|529,30
|1.510.910.094
|% 4,50
|
|ASELS
|59,90
|1.301.932.666
|% 1,87
|
|THYAO
|143,40
|1.298.685.227
|% 0,77
|
|TCELL
|39,14
|1.273.144.396
|% 2,46
|
|TTKOM
|24,46
|1.262.245.309
|% 5,34
|
|EKGYO
|8,69
|779.117.068
|% 0,81
|
|SKBNK
|3,10
|180.044.540
|% 1,31
|
|YKBNK
|12,10
|700.160.872
|% 0,83
|
|TTKOM
|24,46
|1.262.245.309
|% 5,34
|
|KRDMD
|18,44
|936.302.558
|% 1,93
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7173
|18,7208
|% 0,08
|
|Euro
|19,9501
|19,9600
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,4709
|22,5836
|% -0,16
|
|Frank
|20,1699
|20,2914
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9629
|4,9878
|% 0,06
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,66
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,10
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.376
|7.434
|1,00
|
|Yarım
|3.572
|3.633
|0,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,06
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|0,56
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
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11:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 24 artarak (% 1.49 ) 6, 003
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11:10
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
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11:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TUPRS, ASELS, THYAO
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11:10XU100
Endeks 5, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 24, 603.00 milyon TL de
-
11:10BURCE
Yüzde 4.88 oranında artışla 53.70 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 009 adet işlem