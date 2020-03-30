***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2020 16:00
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (30.03.2020) yapılan toplantısında
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin 27.03.2020 tarih ve 2020/02 sayılı tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçilmesine ve yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833278
BIST
17:4088.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 107,37
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:406,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1201
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:407,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0665
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:40342,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 4,58
|Açılış
|: 342,64
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.433.265
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.150.384
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.432.644
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.221.591
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.646.646
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.036.184
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.599
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.126.551
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|488.831.194
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.173.599
|% -9,93
|
|THYAO
|8,72
|721.804.055
|% -1,58
|
|ASELS
|23,28
|612.928.170
|% 0,69
|
|GARAN
|8,04
|543.857.435
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|488.831.194
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|387.816.606
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|172.234.900
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,07
|308.718.850
|% 7,25
|
|IHLAS
|0,47
|60.572.764
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,84
|256.701.849
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.242.474
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1182
|8,1589
|% 1,46
|
|Frank
|6,8332
|6,8743
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7438
|1,7525
|% 1,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,65
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,00
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|-2,25
|
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