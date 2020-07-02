***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.07.2020 17:21
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020 25.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.06.2020 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854179
BIST
17:06117.131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.815,72
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.140
En Düşük
115.746
17:066,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:067,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:06391,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,12
|Açılış
|: 391,12
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|187.884.731
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.587.998
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.643.790
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.508.391
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,14
|4.728.156
|% -5,17
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|CEOEM
|4,40
|95.040.015
|% -3,51
|
|GARAN
|8,40
|1.147.211.879
|% 1,20
|
|ISFIN
|4,31
|890.104.212
|% 3,61
|
|KARSN
|3,28
|803.554.160
|% 7,54
|
|SISE
|5,88
|750.063.357
|% 5,57
|
|THYAO
|12,29
|745.795.927
|% -0,08
|
|IEYHO
|1,02
|365.297.639
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,07
|636.565.835
|% 2,48
|
|KARSN
|3,28
|803.554.160
|% 7,54
|
|ALBRK
|1,78
|414.850.518
|% 4,09
|
|ISFIN
|4,31
|890.104.212
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5542
|8,5971
|% 0,43
|
|Frank
|7,2363
|7,2799
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,37
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.547
|0,50
|
|Tam
|2.602
|2.614
|0,50
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|0,20
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,82
|42,82
|0,79
|