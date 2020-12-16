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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme

16.12.2020 16:20



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından bugün (16.12.2020) tescil edilmiştir. Esas sözleşme 16.12.2020 tarih ve 10225 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/12/2020 16/12/2020 10225



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893442


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