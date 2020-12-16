***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından bugün (16.12.2020) tescil edilmiştir. Esas sözleşme 16.12.2020 tarih ve 10225 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 16/12/2020 16/12/2020 10225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893442BIST