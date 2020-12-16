***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme
16.12.2020 16:20
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından bugün (16.12.2020) tescil edilmiştir. Esas sözleşme 16.12.2020 tarih ve 10225 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/12/2020 16/12/2020 10225
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893442
BIST
16:341.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:347,8150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0212
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:349,5297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:34465,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,03
|Açılış
|: 465,39
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:34
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.125.219
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.654.586
|% 9,95
|
|NIBAS
|81,00
|57.083.296
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,56
|12.893.681
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|THYAO
|12,86
|2.384.373.267
|% 1,82
|
|SISE
|7,25
|1.518.822.720
|% -1,09
|
|GARAN
|9,80
|1.498.581.184
|% 1,55
|
|ODAS
|4,09
|1.202.386.711
|% 2,00
|
|ASELS
|18,07
|977.348.777
|% 1,57
|
|ODAS
|4,09
|1.202.386.711
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,13
|780.908.815
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,09
|443.354.727
|% -0,48
|
|SISE
|7,25
|1.518.822.720
|% -1,09
|
|KLGYO
|2,68
|529.364.417
|% 8,50
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8130
|7,8150
|% -0,27
|
|Euro
|9,5247
|9,5297
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,5280
|10,5808
|% 0,21
|
|Frank
|8,7974
|8,8504
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0754
|2,0858
|% -0,34
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.070
|3.150
|-10,81
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-5,23
|
|Çeyrek
|744
|762
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,12
|
|B. Petrol
|50,88
|50,88
|0,12
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:50HDFGS
Yüzde 6.50 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 114, 599 adet işlem
-
16:49BRYAT
Yüzde 9.76 oranında artışla 380.00 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 837 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 1 artarak (% 0.72 ) 1, 266
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, UZERB, IDGYO, SNKRN, UMPAS, IZTAR, TMSN
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, SANFM, MZHLD, EPLAS, NIBAS, NUGYO