***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 148.682.306 133.348.814Satışların Maliyeti25 -131.967.461 -124.278.198TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.714.845 9.070.616BRÜT KAR (ZARAR)16.714.845 9.070.616Genel Yönetim Giderleri26 -12.233.718 -12.929.308Pazarlama Giderleri26 -7.037.928 -9.182.422Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 26.123.264 6.673.129Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -2.786.057 -6.176.413ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.780.406 -12.544.398Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 15.920.599 16.403.127Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -2.659.287 -10.131.286Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -126.372 62.675FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.915.346 -6.209.882Finansman Gelirleri29 1.079.334 1.845.721Finansman Giderleri29 -9.659.044 -1.853.380SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.335.636 -6.217.541Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.074.215 257.578Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -5.074.215 257.578SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.261.421 -5.959.963DÖNEM KARI (ZARARI)20.261.421 -5.959.963Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.261.421 -5.959.963Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 0,16900000 -0,05000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.024.931 -1.877.555Dönem Karı (Zararı)32 20.261.421 -5.959.963Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-520.553 -621.945Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 4.475.321 1.977.117Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-10.376.796 9.164.625Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -9.084.384 1.193.623Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 56.570 31.833Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 -1.348.982 7.939.169Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.693.494 2.964.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 3.721.968 2.898.399Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -28.474 66.217Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.376.911 -197.040Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -845.597 -1.622.740Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 9.222.508 1.425.700Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.441.770 -14.138.925Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -7.141.770 -14.138.925Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -7.300.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler126.372 -62.675İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 126.372 -62.675Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 5.074.215 -257.578Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.529.440 -89.201Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 -129.847 -89.201Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 2.659.287 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 0 17.116Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22.260 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.831.450 5.479.806Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -24.000.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.827.649 8.123.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.245.032 535.209İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31.072.681 7.587.843Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.793.285 4.107.481İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 4.227.974İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -10.793.285 -120.493Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.088.924 -5.797.745Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)21 1.700.813 749.845Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.683.811 1.118.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10-33 -2.412.584 1.805.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 728.773 -686.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -476.190 -485.130Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 4.087 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 -387.281 554.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.934.508 -2.890.412Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22-23 -134.684 76.541Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.799.824 -2.966.953Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.090.582 -1.102.102Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -1.934.349 -775.453Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI19.490.261 -1.536.257Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri178.345 162.900Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri178.345 162.900Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.929.843 -1.857.572Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -4.710.958 -1.790.708Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -218.885 -66.864Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.518.979 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -277.220 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 158.415FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.026.783 14.213.755Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.477.601Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.816.750 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.878.793 0Ödenen Faiz-5.143.374 -922.389Alınan Faiz812.134 1.658.543YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.561.453 10.799.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.561.453 10.799.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.227.676 427.733DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.666.223 11.227.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.699.686 11.228.953Finansal Yatırımlar7 31.300.000 0Ticari Alacaklar59.985.548 76.728.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-33 7.197.621 1.964.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 52.787.927 74.764.082Diğer Alacaklar11.141.701 554.044İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 11.141.701 554.044Stoklar12 23.288.481 15.256.127Peşin Ödenmiş Giderler21 2.748.708 4.524.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 120.181 2.548Diğer Dönen Varlıklar23 17.051 0ARA TOPLAM136.301.356 108.294.888Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.301.356 108.294.888DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Diğer Alacaklar11 644.455 438.827Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 21.526.267 22.331.423Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 101.279.797 121.039.074Maddi Duran Varlıklar15 17.769.656 14.722.605Kullanım Hakkı Varlıkları15 7.941.804 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 44.008.719 42.541.772Peşin Ödenmiş Giderler21 111.033 36.151Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR193.281.731 201.109.852TOPLAM VARLIKLAR329.583.087 309.404.740KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.942.706 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 2.125.235 540.413Ticari Borçlar7.459.477 9.143.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-33 1.106.936 3.519.520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 6.352.541 5.623.768Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 3.517.869 3.994.059Diğer Borçlar11 4.087 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 769.069 1.156.350Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.737.861 1.142.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.387.362 763.381Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 350.499 378.973Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 5.489.711 8.936.789ARA TOPLAM23.046.015 24.913.253Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.046.015 24.913.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 14.018.789 16.332.025Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar13.885.594 12.719.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 13.885.594 12.719.290Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 6.935.669 1.950.092Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23 21.516 730.814TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.861.568 31.732.221TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.907.583 56.645.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar271.675.504 252.759.266Ödenmiş Sermaye24 120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24 38.494.868 38.494.868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.347.099 9.973.402Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.902.021 10.276.192Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 5.856.196 9.228.235Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 1.045.825 1.047.957Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar24 -554.922 -302.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 957.185 957.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları85.614.931 89.293.774Net Dönem Karı veya Zararı20.261.421 -5.959.963TOPLAM ÖZKAYNAKLAR271.675.504 252.759.266TOPLAM KAYNAKLAR329.583.087 309.404.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964Transferler-1.985.252 1.985.252Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24-32 -813.035 906.172 -468.872 -5.959.963 -6.335.698 -6.335.698Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.159.151 -2.159.151 -2.159.151Transferler-5.959.963 5.959.963Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24-32 -3.372.039 -2.132 -252.132 20.261.421 16.635.118 16.635.118Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.440.271 4.440.271 4.440.271Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32 20.261.421 -5.959.963DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.626.303 -375.735Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.746.710 -319.381Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.666 1.132.715Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-252.132 -468.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler375.205 -720.198Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri375.205 -720.198Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.626.303 -375.735TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.635.118 -6.335.698Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.635.118 -6.335.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823580BIST