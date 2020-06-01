***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 38.013.401 33.052.556Satışların Maliyeti12 -34.253.456 -30.171.377TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.759.945 2.881.179BRÜT KAR (ZARAR)3.759.945 2.881.179Genel Yönetim Giderleri-6.113.005 -3.359.777Pazarlama Giderleri-2.381.238 -1.647.949Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.421.346 2.971.687Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -552.469 -396.473ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.865.421 448.667Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.262 15.307Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-10.100.000 -34.287Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-428.851 -276.756FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-14.391.010 152.931Finansman Gelirleri189.047 548.050Finansman Giderleri-1.107.162 -446.914SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.309.125 254.067Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.393.822 -106.181Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 2.393.822 -106.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15 -12.915.303 147.886DÖNEM KARI (ZARARI)15 -12.915.303 147.886Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.915.303 147.886Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,10800000 0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.559.258 1.384.917Dönem Karı (Zararı)15 -12.915.303 147.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.656.418 1.701.485Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.312.069 583.951Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler563.510 -82.514Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 563.510 -82.514Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler679.364 984.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler685.360 984.920Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.996 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.019.049 -186.789Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-81.365 -512.191Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.100.414 325.402Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.100.000 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10.100.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler428.851 276.756İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler428.851 276.756Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -2.393.822 106.181Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.262 18.980Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.262 -15.307Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 34.287Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-49.341 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler344.370 74.189Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.786.159 1.455.821İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.174.364 126.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.611.795 1.328.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.371.790 -192.562İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 9.371.790 -192.562Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler684.639 -2.681.062Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.658.599 -573.964Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.442.662 2.199.027İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 65.039 -664.974İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 3.377.623 2.864.001Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.246.168 986.600Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 865.658 245.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.821.789 -1.365.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-58.235 -74.351Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.763.554 -1.291.115Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-914.515 1.923.560Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -644.743 -538.643Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.332.047 -2.448.462Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.177 63.782Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.177 63.782Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.350.224 -2.531.223Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.255.878 -2.531.223Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.346 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.979FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.429.270 352.137Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.983 -33.404Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-952.481 0Ödenen Faiz-528.871 -97.120Alınan Faiz81.065 482.661YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.320.575 -711.408NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.320.575 -711.408DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.666.223 11.227.676DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.345.648 10.516.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.345.948 7.699.686Finansal Yatırımlar21.200.000 31.300.000Ticari Alacaklar69.208.197 59.985.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-16 13.371.944 7.197.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 55.836.253 52.787.927Diğer Alacaklar1.568.990 11.141.701İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-16 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.568.990 11.141.701Stoklar6 22.603.842 23.288.481Peşin Ödenmiş Giderler10 4.404.879 2.748.708Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar136.296 120.181Diğer Dönen Varlıklar11 59.171 17.051ARA TOPLAM122.527.323 136.301.356TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR122.527.323 136.301.356DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 845.376 644.455Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.060.938 21.526.267Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller101.279.797 101.279.797Maddi Duran Varlıklar7 18.422.856 17.769.656Kullanım Hakkı Varlıkları9.681.266 7.941.804Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.074.666 44.008.719Peşin Ödenmiş Giderler10 113.461 111.033Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR195.478.360 193.281.731TOPLAM VARLIKLAR318.005.683 329.583.087KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.625.541 1.942.706Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.506.086 2.125.235Ticari Borçlar10.902.139 7.459.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-16 1.171.975 1.106.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 9.730.164 6.352.541Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 4.764.037 3.517.869Diğer Borçlar5 4.087 4.087Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.634.727 769.069Kısa Vadeli Karşılıklar1.777.908 1.737.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.433.405 1.387.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar344.503 350.499Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.745.516 5.489.711ARA TOPLAM26.960.041 23.046.015TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.960.041 23.046.015UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.888.298 14.018.789Uzun Vadeli Karşılıklar13.611.404 13.885.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 13.611.404 13.885.594Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 4.595.599 6.935.669Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 11.605 21.516TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.106.906 34.861.568TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.066.947 57.907.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar258.938.736 271.675.504Ödenmiş Sermaye120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları38.494.868 38.494.868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.525.634 6.347.099Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.117.033 6.902.021Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.856.196 5.856.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.260.837 1.045.825Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-591.399 -554.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.185 957.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları105.876.352 85.614.931Net Dönem Karı veya Zararı15 -12.915.303 20.261.421TOPLAM ÖZKAYNAKLAR258.938.736 271.675.504TOPLAM KAYNAKLAR318.005.683 329.583.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266Transferler-5.959.963 5.959.963Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.335 -68.707 147.886 58.844 58.844Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.027.622 -371.497 957.185 83.333.811 147.886 252.818.110 252.818.110Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504Transferler20.261.421 -20.261.421Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)215.012 -36.477 -12.915.303 -12.736.768 -12.736.768Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.260.837 -591.399 957.185 105.876.352 -12.915.303 258.938.736 258.938.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15 -12.915.303 147.886DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar178.535 -89.042Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)268.764 -25.419Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-36.477 -68.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-53.752 5.084Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -53.752 5.084Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)178.535 -89.042TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.736.768 58.844Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.736.768 58.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848192BIST