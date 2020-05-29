***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.ncu maddesi uyarınca, 2020 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK ( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi12 - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 IHGZT_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (29.05.2020) yapılan toplantısındaYönetim kurulumuzun 30.04.2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararı ile 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2020 Cumartesi günü saat 12:00 ‘de, 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmişti.Söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 30.04.2020 Tarih ve Saat 16:53:24 ‘te açıklanmıştı.Bu defa, İçişleri Bakanlığının 28.05.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik karar çerçevesinde, (sokağa çıkma yasağı uygulanması) anılan genel kurul toplantımız 25.06.2020 tarihinde yapılmak üzere tehir/iptal edilmiştir.6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun T.T.K. 414. Madde hükmü gereğince genel kurul toplantısının yeniden ilan daveti ve aynı gündem maddeleri ile 25.06.2020 Perşembe günü saat 12:00 de, 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine,Karar verilmiştir.Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847715BIST