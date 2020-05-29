***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.05.2020 17:10
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması
7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti
8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.ncu maddesi uyarınca, 2020 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK ( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
12 - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IHGZT_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (29.05.2020) yapılan toplantısında
Yönetim kurulumuzun 30.04.2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararı ile 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2020 Cumartesi günü saat 12:00 ‘de, 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmişti.
Söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 30.04.2020 Tarih ve Saat 16:53:24 ‘te açıklanmıştı.
Bu defa, İçişleri Bakanlığının 28.05.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik karar çerçevesinde, (sokağa çıkma yasağı uygulanması) anılan genel kurul toplantımız 25.06.2020 tarihinde yapılmak üzere tehir/iptal edilmiştir.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun T.T.K. 414. Madde hükmü gereğince genel kurul toplantısının yeniden ilan daveti ve aynı gündem maddeleri ile 25.06.2020 Perşembe günü saat 12:00 de, 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,
T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine,
Karar verilmiştir.
Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847715
BIST