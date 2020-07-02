***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.07.2020 17:21
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 29.05.2020
Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması
2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması
7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti
8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.ncu maddesi uyarınca, 2020 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK ( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
12 - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.07.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (02.07.2020) tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854176
BIST