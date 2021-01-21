***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
21.01.2021 15:30
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL (% 344,44444 oranında) artırılarak 800.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuruda bulunulmuştur. Henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır. Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmektedir. 1. Bölüm ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903677
BIST
16:551.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:557,3718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:558,9712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:55440,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,58
|Açılış
|: 440,17
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,17
BIST En Aktif Hisseler16:55
|DITAS
|40,92
|4.449.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|ATEKS
|47,78
|18.151.911
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|OYAYO
|10,71
|135.515.082
|% -7,35
|
|EKGYO
|2,56
|2.377.184.626
|% 4,07
|
|GARAN
|10,17
|2.110.638.758
|% 1,19
|
|KARSN
|4,55
|1.074.626.644
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,98
|1.030.785.217
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,23
|888.649.728
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,56
|2.377.184.626
|% 4,07
|
|SKBNK
|1,61
|613.149.432
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,23
|888.649.728
|% 1,25
|
|TSKB
|1,96
|509.970.933
|% -1,01
|
|KARSN
|4,55
|1.074.626.644
|% 9,90
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3680
|7,3718
|% -0,64
|
|Euro
|8,9647
|8,9712
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,0632
|10,1136
|% -0,31
|
|Frank
|8,2704
|8,3202
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9554
|1,9652
|% -0,75
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|-3,00
|
|Tam
|2.919
|2.993
|-14,06
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-6,80
|
|Çeyrek
|708
|724
|-3,40
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,05
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 75 kaybederek (% -0.46 ) 1, 683
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17:07XU100
Endeks 1, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:07IZFAS
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 226 adet işlem
-
17:05ALCAR
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 454.80 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 332 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 26, 888.00 milyon TL de