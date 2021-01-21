***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
21.01.2021 15:31
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL (% 344,44444 oranında) artırılarak 800.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuruda bulunulmuştur. Henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır. Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmektedir. 2. Bölüm ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903678
BIST
16:471.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:477,3779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0412
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
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7,4247
En Düşük
7,3488
16:478,9716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,9700
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|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:47442,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,64
|Açılış
|: 442,11
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:47
|VAKFN
|6,60
|190.763.012
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|8.584.921
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.441.748
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,10
|83.479.625
|% -7,61
|
|GARAN
|10,17
|2.087.053.183
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,56
|2.012.938.003
|% 4,07
|
|KARSN
|4,55
|1.074.492.118
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,98
|1.024.689.378
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,22
|839.597.851
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,56
|2.012.938.003
|% 4,07
|
|SKBNK
|1,61
|611.884.818
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,22
|839.597.851
|% 0,94
|
|TSKB
|1,97
|508.361.420
|% -0,51
|
|KARSN
|4,55
|1.074.492.118
|% 9,90
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3779
|% -0,56
|
|Euro
|8,9652
|8,9716
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,0813
|10,1318
|% -0,13
|
|Frank
|8,2847
|8,3346
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,65
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-1,21
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|-2,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|-0,10
|
Seans Raporu
16:47
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17:02XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 26, 888.00 milyon TL de
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17:01FLAP
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17:00MGROS
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 49.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 959, 008 adet işlem
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16:59SILVR
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 000, 320 adet işlem
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16:58EGPRO
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 43.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 648 adet işlem