***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 30.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 0 0B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 25 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında2019 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı 20.261.421 TL'dir.V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 15.980.225,70 TL net dönem karı mevcuttur.Yasal kayıtlarımızda geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden elde olunan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususu, Yönetim Kurulunca önerilmiştir.Yasal kayıtlara göre, 2019 Yılı karı olan 15.980.225,70 TL net karın içinde gayrimenkul satış kazancı bulunduğundan, bu tutarın 7.908.166,67 TL'lik kısmı, mevzuat gereğince (Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi) bilançomuzun pasif kalemi altında özel fon hesabına alınmış olup, bakiye karın yönetim kurulumuzun önerisi doğrultusunda, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.İhlas Gazetecilik A.Ş. 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 120.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 83.900,86Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 25.335.636 15.980.225,74. Vergiler ( - ) -5.074.215 05. Net Dönem Kârı 20.261.421 15.980.225,76. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -50.432.540,27. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852935BIST