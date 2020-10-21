***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.10.2020 10:28
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin güncellenmesi SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 240.000.000 TL'den 800.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin 21.10.2020 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHGZT_ESAS_SOZLESME_TADILI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882750
BIST
13:171.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:177,8441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:179,2980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 9,2800
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|Önceki Kapanış
|: 9,3100
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9,3393
En Düşük
9,2744
13:17483,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 483,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:17
|KARTN
|1.023,40
|1.628.229
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|18.074.394
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|142.738.592
|% -9,94
|
|KARSN
|3,31
|743.185.425
|% 5,75
|
|SISE
|7,03
|655.786.839
|% 0,72
|
|GARAN
|7,55
|653.496.726
|% 1,07
|
|ITTFH
|10,70
|431.149.992
|% -3,08
|
|KLGYO
|15,50
|423.908.997
|% -5,55
|
|KARSN
|3,31
|743.185.425
|% 5,75
|
|IHLAS
|1,29
|199.294.801
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,95
|259.563.802
|% 2,09
|
|SKBNK
|2,04
|263.510.501
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|306.379.122
|% 0,84
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8398
|7,8441
|% -0,28
|
|Euro
|9,2933
|9,2980
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2072
|10,2584
|% 0,55
|
|Frank
|8,6365
|8,6885
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0849
|2,0954
|% -0,26
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,42
|
|Altın Gr.
|483
|484
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.187
|3.266
|12,42
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|6,00
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,01
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,54
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