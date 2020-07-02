***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
02.07.2020 17:22
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Hüseyin Hüsnü Gündüz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ali Murat Memioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Necmi Özer Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Orhan Tanışman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Betül Üstün Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ali Murat Memioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Orhan Tanışman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854182
BIST
17:28116.855
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.539,93
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:286,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:287,7121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:28391,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,72
|Açılış
|: 391,65
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,79
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|188.071.386
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.084.754
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.631.721
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.671.614
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.780.497
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|37,54
|14.809.998
|% -5,96
|
|ULAS
|5,12
|4.956.374
|% -5,54
|
|CEOEM
|4,37
|97.443.196
|% -4,17
|
|GARAN
|8,37
|1.183.049.040
|% 0,84
|
|ISFIN
|4,29
|905.694.679
|% 3,12
|
|KARSN
|3,31
|898.325.377
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|856.645.470
|% 3,47
|
|SISE
|5,86
|783.167.625
|% 5,21
|
|EKGYO
|2,09
|856.645.470
|% 3,47
|
|IEYHO
|1,02
|376.728.188
|% 9,68
|
|KARSN
|3,31
|898.325.377
|% 8,52
|
|ALBRK
|1,77
|434.050.716
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,29
|905.694.679
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5434
|8,5863
|% 0,31
|
|Frank
|7,2290
|7,2726
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,58
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.554
|7,70
|
|Tam
|2.609
|2.621
|7,80
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|3,80
|
|Çeyrek
|634
|642
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,01
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|0,70
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:43XU100
Endeks 116, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 18, 588.00 milyon TL de
-
17:43DOGUB
Yüzde 7.44 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 951, 556 adet işlem
-
17:42AVGYO
Yüzde 8.22 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 109, 182 adet işlem
-
17:41SANFM
Yüzde 4.49 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 827 adet işlem
-
17:40GSDHO
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 803, 038 adet işlem