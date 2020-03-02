***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYokturGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749680Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları1.3.9 kapsamında belirtilen nitelikte işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıŞirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım Politikası bölümünde yer almaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206692Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıYokturGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıİhlas Yayın Holding A.Ş. %75.00, İhlas Holding A.Ş. %20.00, Ahmet Mücahid Ören %3.75, Ayşe Dilvin Ören %1.25En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 48,631.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniGÜNDEM MADDE 5: 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul’un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem zararı 5.959.963 TL'dir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 12.497.515,13 TL net dönem zararı mevcuttur. 2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oy birliğiyle kabul edildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757436Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı22/04/2019 0 % 59,08 % 0 % 59,08 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Toplantı Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurulda Sorulan Sorular - 18 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757436İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Kurumsal / Yönetim / Denetim Komitesi bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Kurumsal / Yönetim / Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Kurumsal / Yönetim / Riskin Erken Saptanması Komitesi bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun, Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Finansal Durum bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun, Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 33,33 3 3Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiGenel Müdür- Ukaşe Gümüşer Mali işlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi-Yılmaz Türkİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYokturFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler- Risk Yönetimi ve İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıİsmail Kapanİcra başkanı / genel müdürün adıUkaşe GümüşerYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYokturKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYokturKadın üyelerin sayısı ve oranıYokturBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıİSMAİL KAPAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/03/2014 - - - -UKAŞE GÜMÜŞER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/11/2015 - - - Evet (Yes)YILMAZ TÜRK İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/01/2018 - - - Evet (Yes)SADIK SÖZTUTAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/09/2015 - - - -ORHAN TANIŞMAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2010 - - - Evet (Yes)ABDULLAH TUĞCU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/01/2013 - - - Evet (Yes)NECMİ ÖZER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/04/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671157 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İSMAİL CENGİZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2014 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671157 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)ALİ MURAT MEMİOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/04/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671157 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYokturÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıKurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim KomitesiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerie-mail: etik@tg.com.tr ihlasgazetecilik@tg.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYokturÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonlarına atanacak idarecilerin belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYokturPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYokturİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Değerlerimiz bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Baskı Hizmetleri/ Kalite, İSG ve Çevre Politikamızİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıKurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümDoğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe/İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokturd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / f bendie) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokturf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokturİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı42Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBelli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/199990Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - İsmail Cengiz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ali Murat Memioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Necmi Özer Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Orhan Tanışman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Betül Üstün Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ali Murat Memioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Orhan Tanışman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823579BIST